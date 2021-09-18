Москва, , 10:55 — REGNUM Пресс-конференция, которая будет посвящена работе Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ), членов Общественной палаты РФ (ОП РФ) и международных экспертов на выборах в Госдуму России 2021 года, состоится 20 сентября в ТАСС. Об этом 18 сентября сообщает ТАСС.

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Уточняется, что член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, председатель Ассоциации НОМ Александр Брод, основатель Международной дипломатической обсерватории Вито Гриттани, депутат Европарламента Тьерри Мариани, председатель координационного совета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев и исполнительный директор Ассоциации НОМ Алена Булгакова в ходе пресс-конференции расскажут о результатах общественного наблюдения, работе наблюдателей и итогах избирательной кампании текущего года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что 17 сентября на избирательные участки пришли 13,81% от общего количества избирателей Новгородской области.