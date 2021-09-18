Новосибирск, 18 сентября, 2021, 10:50 — ИА Регнум. В Новосибирской области на неделе с 6 по 12 сентября 2021 года зарегистрировано 18 996 случаев заболевания ОРВИ. Вирусы гриппа не установлены. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

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«После периода отпусков и начала занятий в образовательных организациях наблюдается небольшой подъём заболеваемости ОРВИ. Основное количество обратившихся за медицинской помощью составляют дети школьного возраста, подростки старше 15 лет и взрослые», — уточнили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре отметили, что сейчас особенно важно продолжать соблюдать уже привычные меры профилактики — носить правильно маску, мыть руки, пользоваться антисептиком, соблюдать социальную дистанцию и вовремя вакцинироваться от гриппа и COVID-19.