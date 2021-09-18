Екатеринбург, , 10:53 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отдал свой голос на выборах депутатов Государственной Думы РФ и Законодательного собрания региона. Об этом сообщили в департаменте информполитики региона.

Евгений Куйвашев Департамент информполитики Свердловской области

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«Он (губернатор) признался: пришёл голосовать в отличном настроении, несмотря на небольшую травму ноги, полученную ранее», — уточнили в ведомстве.

Сам губернатор отметил, что не хотел никому говорить о полученной травме, но журналисты оказались «пронырливыми» — «пришлось объясняться, что с ногой».

Как сообщало ИА REGNUM, голосование продлится до 19 сентября включительно.