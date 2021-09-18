Москва, 18 сентября, 2021, 10:47 — ИА Регнум. Личный кабинет налогоплательщика на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС) временно недоступен, передает корреспондент ИА REGNUM 18 сентября.

Nalog.ru ФНС

«Сервис временно недоступен по причине проведения технических работ. Приносим свои извинения в связи с доставленными неудобствами», — такое уведомление видят пользователи при заходе в разделличного кабинета.

Сам же сайт ведомства продолжает работать.

С 2016 года в России действует новый срок уплаты имущественных налогов физлиц: 1 декабря — крайний день, до которого гражданину нужно заплатить имущественные налоги за предыдущий год.

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