Черкесск, , 11:25 — REGNUM В Карачаево-Черкесии в первый день выборов в Государственную думу восьмого созыва приняли участие 102 742 избирателя. Явка на 20:00 17 сентября составила 34,28%. Такие данные привел региональный избирком.

Выборы Samgtu.ru

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С 08:00 18 сентября в республике стартовал второй день выборов. Открыты для голосования 249 постоянных избирательных участков. Своим избирательным правом в регионе могут воспользоваться 301 037 зарегистрированных избирателей.

Помимо выборов в Госдуму, в Карачаево-Черкесии проходят выборы представителей советов органов муниципальных образований в четырех районах: Адыге-Хабльском, Карачаевском, Прикубанском и Усть-Джегутинском. Избирают депутатов в Адыге-Хабльском, Апсуанском, Каменномостском, Нижне-Маринском, Майском, Важненском, Эльтаркачском, Сары-Тюзском сельских поселениях

В единый день голосования, 19 сентября, будет избран глава субъекта. Его изберут депутаты парламента из трех кандидатур, представленных президентом РФ Владимиром Путиным.

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