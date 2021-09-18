Москва, 18 сентября, 2021, 10:41 — ИА Регнум. Первый розыгрыш квартир и автомобилей для участников электронного голосования в Москве состоится уже сегодня, 18 сентября. Об этом сообщили на сайте мэра столицы.

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Напомним, что для того, чтобы участвовать в розыгрыше, необходимо было проголосовать дистанционно до 20:00 17 сентября.

«Первый розыгрыш акции #ВыбираемВместе программы «Миллион призов» <…> состоится 18 сентября в 9:00», — сообщается на сайте мэрии.

Ранее в мэрии сообщили, что разыгрываться будут квартиры в Москве, автомбили и призовые баллы, которые можно обменять на промокоды партнеров программы «Миллион призов» до конца года. Розыгрыш организорван на телеканале «Москва 24».