Уфа, 18 сентября, 2021, 10:53 — ИА Регнум. Подозреваемых грабеже, в результате чего мужчине были нанесены телесные повреждения, задержали в Уфе. Об этом 18 сентября сообщает пресс-служба МВД по Башкирии.

Скриншот страницы По Жизни i.ytimg.com Драка

Сообщается, что вечером 15 сентября стражи порядка Уфы получили информацию о том, что в медучреждение был доставлен 44-летний мужчина с различными травмами.

По предварительной информации, мужчина в нетрезвом состоянии шел по улице микрорайона «Кузнецовский затон», там он повстречал незнакомых мужчин 1991 и 1994 годов рождения и женщину 1986 года рождения, которые распивали спиртные напитки на скамейке около подъезда жилого дома.

По версии правоохранительных органов, в какой-то момент между ними произошла ссора, во время которой потерпевшему были причинены телесные повреждения, к тому же у него похитили кроссовки и ремень.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам грабежа. Вскоре личности подозреваемых были установлены. Фигуранты уголовного дела были доставлены в отдел полицию.

«Ими оказались трое жителей из Зианчуринского, Куюргазинского и Чишминского районов, которые работают в городе Уфе на одной из автомоек. Один из задержанных — 30-летний житель Зианчуринского района, разыскивался по подозрению в совершении ранее совершенного грабежа», — говорится в сообщении пресс-службы.

Расследование дела продолжается.