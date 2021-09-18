Париж, 18 сентября, 2021, 10:39 — ИА Регнум. Размер заработной платы аргентинского нападающего Лионеля Месси в футбольном клубе «Пари Сен-Жермен» раскрыло 18 сентября французское издание L'Equipe.

Кирилл Венедиктов Лионель Месси

По информации источника, в первый год зарплата 34-летнего футболиста составит €30 млн.

При этом в следующие два сезона зарплата игрока увеличится на €10 млн и это будет бонус за лояльность в случае, если нападающий останется в команде еще на два сезона.

Отметим, 5 августа стало известно о том, что клуба «Барселона», в котором Месси играл с 2000 года, не будет продлевать с нападающим контракт и 10 августа футболист заключил с «ПСЖ» контракт, который рассчитан на два года и содержит опцию продления его ещё на один сезон.