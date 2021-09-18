Вашингтон, 18 сентября, 2021, 10:37 — ИА Регнум. Аналитик компании IHS Markit снизили прогноз мирового объёма производства легковых автомобилей в 2021 году на 6,2% до 75,8 млн единиц. Об этом сообщает агентство Reuters.

Aisart Микросхема

Эксперты IHS Markit пересмотрели более ранние оценки влияния дефицита электронных компонентов на автомобилестроительную промышленность. Они понизили ожидаемый уровень мирового объёма производства легковых авто на 6,2% в 2021 году и на 9,3% в 2022 году.

В новом отчёте компании говорится, что в первом квартале текущего года из-за дефицита чипов автопроизводители не смогли произвести 1,44 единиц продукции. Во втором квартале потери составили 2,6 млн авто, в третьем ожидается около 3,1 млн.

В IHS Markit считают, что по итогам года автопроизводителям не удастся полностью компенсировать потери производства. Прогнозируется, что в 2021 году производство легковых автомобилей в мире упадёт на 5 млн единиц.