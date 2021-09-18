Челябинск, 18 сентября, 2021, 10:35 — ИА Регнум. В Челябинской области за сутки выявили ещё 365 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в регионе обнаружили уже 93 076 случаев заражения. Выздоровели 79 578 пациентов.

Число больных COVID-19 достигло уже 9064 человека. Скончались от ковида ещё 22 пациента.