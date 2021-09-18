Томск, 18 сентября, 2021, 10:35 — ИА Регнум. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин проголосовал на выборах депутатов федерального и регионального парламентов. Как сообщили ИА REGNUM в областной администрации, Жвачкин с супругой утром 18 сентября отдали свои голоса на избирательном участке №42 в томской гимназии №6.

Kremlin.ru Сергей Жвачкин

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Избирательную кампанию губернатор назвал открытой, честной и конкурентной. Он призвал жителей Томской области принять участие в голосовании.

Как сообщало ИА REGNUM, в Томской области 17−19 сентября проходят выборы депутатов Госдумы РФ и Законодательной думы региона. Все три дня с 08:00 до 20:00 по местному времени в регионе будут работать 769 избирательных участков. В Томской области зарегистрирован 760 751 избиратель.