Чита, 18 сентября, 2021, 10:35 — ИА Регнум. В Забайкальском крае, который летом 2021 г. пережил сразу три волны и поводка, власти пообещали оказать всю необходимую помощь и поддержку пострадавшим. Как сообщает пресс-служба правительства региона, 18 сентября с соответствующим видеообращением выступил губернатор Забайкалья Александр Осипов:

75.ru Александр Осипов

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"Помимо уже выплаченных компенсаций в 10, 50 и 100 тысяч рублей, подготовлены новые беспрецедентные по масштабу поддержки простых людей выплаты. Правительство России одобрило выделение вам на жильё почти 4,5 миллиарда рублей.

В ближайшее время начнутся выплаты, вы сможете принять решение приобрести жильё на территории края или заказать строительство нового дома, деньги на это будут предоставлены в ближайшее время», — сказал глава региона.

Александр Осипов также отметил, что в крае восстанавливается почти 600 километров пострадавших автомобильных дорог, 71 мост, 150 социальных объектов.

На ликвидацию последствий паводков брошены все силы и средства. В ближайшее время забайкальцы, лишившиеся в результате стихии урожая, получат овощные наборы.

«Президент России, правительство страны, Юрий Петрович Трутнев — полномочный представитель президента, который работал у нас на территории края, — все занимаются разрешением этих вопросов, мы вас не оставим», — заключил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате обильных осадков в июне-июле в Забайкалье пострадало 17 районов: в зонах подтопления оказалось более 14 тысяч человек. Также известно, что российское правительство выделит Забайкальскому краю в этом году порядка 400 миллионов рублей на ремонт и восстановление пострадавших дамб.

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