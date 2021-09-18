Великий Новгород, 18 сентября, 2021, 10:41 — ИА Регнум. В Новгородской области в субботу, 18 сентября, в восемь часов утра вновь открылись 536 избирательных участков на выборах всех уровней. Как и в первый день трехдневного голосования, они будут открыты для избирателей до 20:00.

Иван Шилов ИА REGNUM Великий Новгород

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По данным областного избиркома, 17 сентября на участки пришли 13,81% от общего количества избирателей Новгородской области, которых всего зарегистрировано 482 тысячи. В избиркоме оценили явку первого дня как хорошую.

За ходом голосования в регионе следят представители политических партий, наблюдатели на избирательных участках и в Центре общественного наблюдения, а также представители СМИ.

На избирательных участках работают более 1600 наблюдателей от избирательных объединений и кандидатов, 480 членов комиссий с правом совещательного голоса.