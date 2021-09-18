Санкт-Петербург, , 10:36 — REGNUM Представители несистемной оппозиции после появления 17 сентября в соцсетях информации о том, что в ряде регионов после закрытия участковых избирательных комиссий (УИК) якобы «не запечатывают сейф-пакеты и добрасывают бюллетени в урны» приняли решение провести ночную проверку УИК. Об этом 18 сентября сообщил основатель студенческого профсоюза и экс-координатор «Штаба Навального» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Санкт-Петербурге Денис Михайлов на своей странице в соцсети Twitter.

Выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

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"Много информации о том, что в некоторых регионах не закрывают сейф-пакеты и добрасывают бюллетени в урны. Решили сейчас рандомно проверить два УИКа в городе (Санкт — Петербурге — ред.)», — написал в своем сообщении Михайлов.

Позднее он утончил, что в результате проверки УИК № 760 и УИК 2225 нарушений выявлено не было, только во второй избирательной комиссии представителей оппозиции сотрудники полиции, по словам Михайлова, не допустили в УИК до прибытия туда председателя комиссии.

«Наконец-то нам удалось проверить УИК 2225. В целом, тут всё, как и должно быть», — написал еще в одном своем сообщении представитель оппозиции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что явка избирателей в Кабардино-Балкарии по итогам первого дня выборов в Государственную думу восьмого созыва и парламент региона составила 35,21%.