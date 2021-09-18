18 сентября 2021 | Время чтения 3 мин

Артур Савин, , 12:26 — REGNUM Видеозапись, на которой видно, как секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов во время своего брифинга устроил перепалку и отказался отвечать на вопрос журналиста, задавшего его на русском языке, спровоцировала дискуссию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 18 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Межа. Россия и Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

"Ведь стопудово, что этот «щеневмерлик» думает именно на русском языке! Может быть, даже общается на нём в близком окружении. Зачем себя насиловать, чтобы говорить на мове? Разве это набивает кому-то политических очков?» — задаётся вопросом Иван Б.

Многие пользователи пришли к выводу, что в любом случае секретарь СНБО понимает русскую речь и, скорее всего, думает именно на русском языке, но он всё-таки решил устроить скандал по данному поводу. Другие отмечают, что украинский чиновник имеет полное право говорить только на государственном языке Украины.

«Это его право. На Украине есть государственный язык. Это всё равно, что нашим будут задавать вопросы на татарском. А что, представителей этого народа очень много. Поэтому данная ситуация не вызывает у меня никакого интереса, это не является притеснением русскоязычных или нападками на русский язык», — считает Валерий П.

«Ну, понятно, что во время государственного брифинга диалог ведётся на государственном языке, согласно законодательству Украины. Правильно сделал, что отказался отвечать на вопрос, заданный на русском языке», — поделился своим мнением Сергей С.

Часть людей отмечает, что Данилов специально сделал акцент не на вопросе журналиста, а на том, что он был задан на русском языке, хотя пока что русский не был запрещён для использования на Украине.

«Ему вопрос на русском языке задали! Его никто не просил отвечать на русском! Мог ответить на украинском. Он не стал из принципа отвечать на вопрос, потому что его задали на русском языке!» — отмечает Евгений М.

Бандерлоги Цитата мф Маугли. реж. Роман Давыдов. 1973. СССР

Ряд пользователей указывает на то, что подобные инциденты ярко иллюстрируют реальное положение дел на Украине, которая постепенно скатывается в откровенное нацисткое государство с шовинистическим отношением ко всему русскому.

«А ничего, что депутат прекрасно понимает русский язык (пускай не прикидывается дурачком), но решает не отвечать на вопрос, который просто был задан на другом языке. Не это ли притеснение русскоязычных? Не это ли пещерный национализм? По-моему, это именно проявление украинского шовинизма во всей его красе. Стыдно должно быть украинским политикам за своё поведение», — указывает Геннадий Р.

«Вот после такого отношения к русскому языку не надо потом рассказывать, что на Украине царят свобода и демократия, а русскоязычных никто не притесняет. Украина — нацистское государство, которое только ещё дало свои нацистские ростки, но скоро пойдут цветочки, а за ними ягодки. В будущем журналисты не то что на русском, они вообще вопросы задавать перестанут», — пророчит Николай У.

Напомним, 18 сентября телеканал ZIK опубликовал видеозапись, на которой видно, как секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов во время своего брифинга устроил перепалку и отказался отвечать на вопрос журналиста, задавшего его на русском языке.