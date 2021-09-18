Москва, 18 сентября, 2021, 10:26 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин проголосовал на избирательном участке №75 Пресненского района Москвы, передает корреспондент ИА REGNUM 18 сентября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

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«Тот, кто не успел проголосовать вчера, может проголосовать сегодня. Завтра завершающий день голосования, поэтому, если есть время, то лучше прийти сейчас, сделать свой выбор. Надо понимать: если больше явка, депутаты после избрания относятся к исполнению своих обязанностей более ответственно, понимая, что люди пришли и сделали выбор, поддержали их. Это ко многому обязывает», — сказал Володин.

17 сентября началось голосование на выборах депутатов Государственной думы восьмого созыва. Они пройдут в течение трех дней.

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