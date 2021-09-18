Санкт-Петербург, 18 сентября, 2021, 10:31 — ИА Регнум. В Ленинградской области 18 сентября проходит второй день трехдневного голосования на выборах депутатов Государственной Думы VIII созыва и выборах депутатов Законодательного собрания Ленинградской области VII созыва.

Leningrad-reg.izbirkom.ru Выборы в Ленинградской области

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Напомним, в первый день голосования в Ленобласти проголосовали 14,1% от числа избирателей, внесенных в списки. Никаких существенных нарушений общественные наблюдатели не зафиксировали.

Как отмечают в Леноблизбиркоме, 18 сентября в регионе с 8 до 20 часов открыты почти тысяча избирательных участков, более половины из них расположены в учреждениях образования, 30% — в учреждениях культуры, 11 участков образованы в местах временного пребывания избирателей — на территории воинской части, в ряде больниц, в СИЗО.

Проголосовать с помощью автоматизированных комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) можно на 194 избирательных участках Волховского, Всеволожского, Гатчинского, Кингисеппского, Киришского, Кировского, Ломоносовского, Сланцевского, Тихвинского, Тосненского районов и города Сосновый Бор.

Проголосовать на дому можно только по уважительной причине (по состоянию здоровья, инвалидности, по причине ухода за лицами в этом нуждающихся, по иным причинам). Для этого необходимо до 14 часов 19 сентября подать соответствующее заявление в участковую избирательную комиссию по месту регистрации избирателя.

Помимо федеральных и региональных выборов, в Ленинградской области проходят очередные, досрочные, повторные, дополнительные выборы депутатов советов депутатов в 19-ти муниципальных образованиях Волховского, Всеволожского, Выборгского, Гатчинского, Кингисеппского, Кировского, Ломоносовского, Приозерского, Подпорожского, Сланцевского районов. В общей сложности замещается 99 мандатов. Кроме того, проходят прямые выборы главы Новодевяткинского сельского поселения Всеволожского муниципального района.

В воскресенье, 19 сентября, избирательные участки также будут работать с восьми утра до восьми часов вечера.