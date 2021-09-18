Иркутск, , 10:21 — REGNUM Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев 18 сентября обратился к жителям региона по случаю годовщины своего вступления в должность:

Игорь Кобзев Пресс-служба правительства Иркутской области

«Сегодня я могу точно сказать, что область стала для меня по-настоящему вторым домом. Быть главой такой большой территории — огромная ответственность перед жителями и перед самим собой. Прошедший год бы непростым. Пандемия и ограничения, связанные с ней, не могли не отразиться на жизни региона. Тем не менее мы не прекратили строить важные социальные объекты.

Наращиваем темпы ввода жилья. Строим и ремонтируем дороги. Мы с командой постоянно ездим по районам. Мне важно видеть жизнь региона изнутри. Только так можно понять, какие вопросы волнуют жителей области, какие проблемы требуют немедленного решения.

Наша задача — сделать так, чтобы регион обрел стабильность. Я чувствую вашу поддержку, и благодарен всем, кто вместе с нами строит будущее Иркутской области. Впереди ещё много работы, много проектов, которые — уверен — мы обязательно реализуем».

Как сообщало ИА REGNUM, необходимость в проведении досрочных выборов возникла после того, как губернатор — коммунист Сергей Левченко — ушел в добровольную отставку. Это произошло осенью 2019 г., врио губернатора был назначен заместитель главы МЧС РФ Игорь Кобзев. На выборах в 2020 году за него проголосовали более 60% избирателей региона.

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