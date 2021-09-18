Нальчик, , 10:18 — REGNUM Явка избирателей в Кабардино-Балкарии по итогам первого дня выборов в Государственную думу восьмого созыва и парламент региона составила 35,21%. На избирательные участки пришли всего 189 679 человек. Такие данные привел по итогам выборов 17 сентября Центризбирком РФ.

Выборы Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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С 08:00 18 сентября в Кабардино-Балкарии стартовал второй день голосования. Открыты все 355 избирательных участков. Своим избирательным правом в республике могут воспользоваться 539 608 зарегистрированных избирателей.

Напомним, помимо депутатов в Госдуму и местный парламент, жители Кабардино-Балкарии выбирают депутатов совета местного самоуправления в городах Нальчик, Баксан и Прохладный, а также депутатов населенных пунктов в девяти районах.

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