Челябинск, 18 сентября, 2021, 10:16 — ИА Регнум. В Челябинской области на нескольких избирательных участках произошёл сброс времени КОИБов. Об этом сообщает облизбирком.

Марина Каширская ИА REGNUM Инструкция КОИБ

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Инцидент случился в ночь с 17 на 18 сентября. Причиной тала разрядка батарей. На участки срочно выехала оперативная бригада. Время комплексов скорректировали с видео и аудиофиксацией, публично.

«Работа КОИБов продолжилась в штатном режиме», — добавили в комиссии. Как сообщало ИА REGNUM, челябинцы выбирают депутатов Госдумы.