Чита, 18 сентября, 2021, 10:11 — ИА Регнум. Правительство России выделит Забайкальскому краю в этом году порядка 400 миллионов рублей на ремонт и восстановление пострадавших дамб. Об этом губернатор региона Александр Осипов 18 сентября сообщил в интервью телеканалу «Россия 24».

Дарья Антонова ИА REGNUM Наводнение

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«По всему Дальнему Востоку были построены гидрозащитные сооружения. И при том, что паводок этого года был сильнее, чем в 2013 году, в других регионах пострадало меньшее количество людей, домов. А так как мы только три года назад присоединились к Дальнему Востоку, нам еще предстоит работа по строительству дамб и защитных сооружений», — пояснил глава Забайкалья.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате обильных осадков в июне-июле в Забайкалье пострадало 17 районов. Всего в зонах подтопления оказалось почти 14 тысяч человек, 2700 домов, 3360 домохозяйств лишились урожая и поголовья скота.

На строительство нового жилья и капитальный ремонт поврежденных домов, а также на социальную поддержку местных жителей региона российское правительство выделяет более 4,2 млрд рублей.

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