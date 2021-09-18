Вашингтон, 18 сентября 2021, 10:10 — REGNUM Министерство обороны США извинилось за гибель мирных жителей в Кабуле при ракетном ударе 29 августа. Соответствующее заявление сделал глава глава центрального командования ВС США (CENTCOM) генерал Кеннет Маккензи.

Вывод войск США из Афганистана
Вывод войск США из Афганистана

Напомним, что в период вывода американских войск из Афганистана рядом с аэропортом Кабула прогремели взрывы. Погибли афганцы, которые пытались сбежать из страны в страхе перед «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также американские военные, которые организовывали эвакуацию. После терактов в Пентагоне заявили, что ликвидируют их организаторов. Был нанесен ракетный удар по Кабулу, после чего американские власти заявили, что ликвидировали террористов, причастных к взрывам в Кабуле.

Однако вскоре выяснилось, что никакие террористы ликвидированы не были — ракетный удар был нанесен по мирным жителям. Погибли 10 гражданских лиц, среди которых семеро детей.

«Наше расследование привело к выводу, что удар был трагической ошибкой». — заявил генерал Маккензи.

Он подчеркнул, что несет полную ответственность за произошедшее.

«Я как военачальник, курировавший операцию, несу полную ответственность за удар и эти трагические последствия», — сказал он.