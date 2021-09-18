Вашингтон, , 10:10 — REGNUM Министерство обороны США извинилось за гибель мирных жителей в Кабуле при ракетном ударе 29 августа. Соответствующее заявление сделал глава глава центрального командования ВС США (CENTCOM) генерал Кеннет Маккензи.

Вывод войск США из Афганистана

Напомним, что в период вывода американских войск из Афганистана рядом с аэропортом Кабула прогремели взрывы. Погибли афганцы, которые пытались сбежать из страны в страхе перед «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также американские военные, которые организовывали эвакуацию. После терактов в Пентагоне заявили, что ликвидируют их организаторов. Был нанесен ракетный удар по Кабулу, после чего американские власти заявили, что ликвидировали террористов, причастных к взрывам в Кабуле.

Однако вскоре выяснилось, что никакие террористы ликвидированы не были — ракетный удар был нанесен по мирным жителям. Погибли 10 гражданских лиц, среди которых семеро детей.

«Наше расследование привело к выводу, что удар был трагической ошибкой». — заявил генерал Маккензи.

Он подчеркнул, что несет полную ответственность за произошедшее.

«Я как военачальник, курировавший операцию, несу полную ответственность за удар и эти трагические последствия», — сказал он.