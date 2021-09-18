Уфа, 18 сентября, 2021, 10:11 — ИА Регнум. Пешеход погиб в результате наезда на него двух автомобилей в Башкирии. Об этом 18 сентября сообщает пресс-служба республиканского ГИБДД.

Yarnews.net Момент наезда на пешеходов

Сообщается, что вечером 17 сентября на 1436 км автотрассы Самара-Уфа-Челябинск автомобиль «Лада Калина», за рулем которого находилась 43-летняя женщина, наехал на 32-летнего мужчину, который шел во встречном направлении без световозвращающих элементов.

«От удара пешехода отбросило на проезжую часть, где его переехала, следовавшая за отечественной легковушкой, «Шкода Октавия» под управлением 25-летнего местного жителя», — говорится в сообщении пресс-служба.

Отмечается, что мужчина получил не совместимые с жизнью травмы. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии в результате ДТП на трассе погиб 73-летний мужчина.