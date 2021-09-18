Магас, 18 сентября, 2021, 10:06 — ИА Регнум. В Ингушетии в первый день выборов в Государственную думу восьмого созыва и Народное собрание республики седьмого созыва пришла на избирательные участки пятая часть избирателей. Общее число проголосовавших составило 46 388 человек, что составляет 19,88%, сообщили 17 сентября в Центризбиркоме РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

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Наибольшую активность продемонстрировали жители города Магаса — 35,10% проголосовавших. В числе отстающих — Карабулак, где пришли на избирательные участки 13,6% избирателей.

Сегодня, 18 сентября, с 08:00 в Ингушетии стартовал второй день выборов. В республике всего открыто 137 избирательных участков. К избирательным урнам могут прийти всего 231 557 человек — такова численность всех избирателей региона.

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