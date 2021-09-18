Тара, Омская область, 18 сентября, 2021, 10:06 — ИА Регнум. Члены избирательных комиссий в Тарском районе Омской области задействовали вертолёт, чтобы добраться до избирателей, работающих на Крапивинском месторождении. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального избиркома.

Максим Цуканов ИА REGNUM Вертолет Ми-8

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Участок, как отмечается, расположен в 200 километрах от города Тары в болотистой местности. Транспортного сообщения по земле с этим участком нет. Перед полётом двое представителей УИК сдали ПЦР-тесты и получили разрешение от врачей на вылет. С собой у них имеется необходимый запас средств индивидуальной защиты, в том числе для вахтовиков.

«На участке будет находиться 51 избиратель, 32 из них являются жителями Омской области и смогут проголосовать, как за кандидатов в депутаты Государственной Думы, так и законодательного собрания», — отметили в комиссии.

Остальные работники, прибывшие из других регионов, смогут участвовать в выборах только депутатов Госдумы. Процесс голосования будет проходить в павильоне на открытом воздухе с соблюдением профилактических мер. Бюллетени будут упакованы в сейф-пакеты и сложены в металлические сейфы.