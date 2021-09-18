Барнаул, 18 сентября, 2021, 10:06 — ИА Регнум. В Алтайском крае чуть более 30 тысяч избирателей, для которых эти выборы — первые в жизни. Об этом 18 сентября сообщила пресс-служба избиркома региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Выборы

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Речь идёт о молодых людях, которым 18 лет исполнилось после 1 июля 2020 года — общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации.

«Члены участковых избирательных комиссий всегда стараются сделать так, чтобы первые в жизни выборы запомнились. Поэтому на участках впервые голосующих избирателей очень ждут и вручают памятные подарки: экземпляр Конституции, воздушный шарик и флажок», — отметили в избиркоме.

Как сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае по итогам первого дня голосования на выборах депутатов Государственной Думы и депутатов Алтайского краевого законодательного собрания явка составила 11,64%.

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