Москва, 18 сентября, 2021, 10:03 — ИА Регнум. Фантастический фильм «Дюна» режиссёра Дени Вильнёва за первый день проката в России собрал 99 млн рублей. Об этом сообщает портал «Бюллетень кинопрокатчика».

Скриншот с YouTube «Дюна»

Кассовые результаты «Дюны» по итогам первого дня проката стали одними из лучших среди всех фильмов, вышедших после начала пандемии новой коронавирусной инфекции. Более высокие результаты кассовых сборов в первый день премьеры показал только фантастический боевик «Мортал Комбат» с результатом 102,9 млн рублей.

Ожидается, что нового фильму Вильёнва удастся обойти «Мортал Комбат» по итогам первого уикенда. Среди всех предварительных продаж билетов на «Дюну» на первый день проката пришлось 48%. Для боевика Саймона Маккуойда этот показатель составлял 60%.

Экранизация романа Фрэнка Герберта от режиссёра Дени Вильнёва вышла в российский прокат 16 сентября. Первый показ этого фильма прошёл на Венецианском кинофестивале вне рамок конкурсной программы.