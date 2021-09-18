«Дюна» Вильнёва не смогла побить рекорд по сборам первого дня в России
Москва, 18 сентября, 2021, 10:03 — ИА Регнум. Фантастический фильм «Дюна» режиссёра Дени Вильнёва за первый день проката в России собрал 99 млн рублей. Об этом сообщает портал «Бюллетень кинопрокатчика».
Кассовые результаты «Дюны» по итогам первого дня проката стали одними из лучших среди всех фильмов, вышедших после начала пандемии новой коронавирусной инфекции. Более высокие результаты кассовых сборов в первый день премьеры показал только фантастический боевик «Мортал Комбат» с результатом 102,9 млн рублей.
Ожидается, что нового фильму Вильёнва удастся обойти «Мортал Комбат» по итогам первого уикенда. Среди всех предварительных продаж билетов на «Дюну» на первый день проката пришлось 48%. Для боевика Саймона Маккуойда этот показатель составлял 60%.
Экранизация романа Фрэнка Герберта от режиссёра Дени Вильнёва вышла в российский прокат 16 сентября. Первый показ этого фильма прошёл на Венецианском кинофестивале вне рамок конкурсной программы.