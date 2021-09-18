Красноярск, , 10:03 — REGNUM Трёхдневное голосование продолжается в Красноярском крае. Как сообщили иа в краевом правительстве, в регионе 18 сентября вновь открылись избирательные участки. Они будут работать с 08:00 до 20:00.

Красноярск Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

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Всего в Красноярском крае действует 2147 избирательных участков. Ещё 14 организовано в больницах, они будут работать 19 сентября.

На избирательных участках присутствуют около 5 тысяч наблюдателей. При региональной Общественной палате работает Центр общественного наблюдения.

Добавим, 17 сентября, в первый день голосования, явка на выборах депутатов Госдумы РФ в Красноярском крае составила 12,89% (265 114 избирателей). Самая высокая явка зафиксирована в Енисейском округе — 16,96% (76 198 избирателей).

Как сообщало ИА REGNUM, также в Красноярском крае проходят выборы депутатов регионального Заксобрания четвёртого созыва. В городах, районах и сельсоветах края проходят 40 избирательных кампаний по выборам депутатов в органы местного самоуправления.