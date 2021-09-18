Кемерово, 18 сентября, 2021, 10:03 — ИА Регнум. В Кемеровской области на утро сегодня, 18 сентября, за прошедшие сутки выявлено 165 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 164 случая.

Permkrai.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: будь готов к самоизоляции — все новости»

За это же время 173 пациента выздоровели, шестеро скончались. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Всего в регионе выявлено 54 912 случаев заражения коронавирусом, 52 286 человек выздоровели, 1230 пациентов скончались, медицинскую помощь получают 1396 кузбассовцев с диагнозом COVID-19.