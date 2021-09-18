Чита, 18 сентября, 2021, 09:59 — ИА Регнум. Помимо избиркома Забайкалья, информацию об аварийном отключении видеонаблюдения на 50 избирательных участках в регионе опроверг Ростелеком. Об этом 18 сентября информирует пресс-служба правительства региона.

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По словам сотрудников компании, все видеокамеры работают при отсутствии внешнего освещения — с их помощью видно, что происходит в помещении.

«Ростелеком в режиме реального времени отслеживает все 258 камер на избирательных участках, а с 20.00 часов 19 сентября начнётся видеонаблюдение за 38 территориальными избирательными комиссиями. За все дни голосования были единичные случаи аварийного отключения камер, которые устранены в регламентные 60 минут», — пояснила заместитель директора Бурятского филиала ПАО «Ростелеком» Надежда Ельчанинова.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее избирком Забайкалья опроверг информацию об отключении электроэнергии на 50 УИК. Было заявлено об отсутствии света, а не электричества.

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