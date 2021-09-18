Кливленд, США, 18 сентября, 2021, 09:55 — ИА Регнум. Баскетбольный клуб североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Кливленд Кавальерс» официально объявил о заключении соглашения с канадским разыгрывающим защитником Кевином Пангосом. Об этом 18 сентября сообщает пресс-служба команды.

Баскетбол

Отмечается, что 28-летний баскетболист подписал с командой из Кливленда контракт сроком на два года.

Отметим, в минувшем сезоне Кевин Пангос выступал в составе санкт-петербургской команды «Зенит» и провел 26 матчей в Единой лиге ВТБ, набирая в среднем за игру по 12,5 очка и делая по 1,9 подбора.