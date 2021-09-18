Грозный, , 09:53 — REGNUM В Чечне 305 793 избирателя приняли участие в выборах в Госдуму и парламент республики, а также в выборах главы Чечни. Явка по итогам первого дня выборов составила 39,61%. Такие данные привела на 20:00 17 сентября Центральная избирательная комиссия РФ.

Чечня. Грозный

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Чеченская Республика продемонстрировала по итогам первого дня голосования наибольшую активность среди субъектов РФ. Ненамного опережает её по явке лишь Тува, в которой проголосовали 40,34% (79 295 человек).

Напомним, в Чечне 17 сентября в 08:00 были открыты для голосования 515 избирательных участков, 20 из которых — временные. Численность избирателей в республике составляет 754 031 человек. Сегодня, 18 сентября, в 08:00 стартовал второй день выборов.

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