Москва, , 09:52 — REGNUM В парламентской партии «Справедливая Россия» напоминают об уголовной ответственности за нарушения в ходе выборов, передает корреспондент ИА REGNUM 18 сентября.

Карусель Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Мы настроили систему наблюдения за выборами таким образом, что доведём до цугундера всех причастных к махинациям. И это не фигура речи — по каждому случаю фальсификации мы добьемся возбуждения уголовного дела», — заявил лидер фракции Сергей Миронов.

В ответ на каждую попытку фальсифицировать результаты голосования обещают писать заявления в полицию, прокуратуру и ФСБ, а также предавать огласке имена и фамилии членов избирательных комиссий.

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