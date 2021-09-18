Москва, 18 сентября, 2021, 09:52 — ИА Регнум. В парламентской партии «Справедливая Россия» напоминают об уголовной ответственности за нарушения в ходе выборов, передает корреспондент ИА REGNUM 18 сентября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Карусель

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«Мы настроили систему наблюдения за выборами таким образом, что доведём до цугундера всех причастных к махинациям. И это не фигура речи — по каждому случаю фальсификации мы добьемся возбуждения уголовного дела», — заявил лидер фракции Сергей Миронов.

В ответ на каждую попытку фальсифицировать результаты голосования обещают писать заявления в полицию, прокуратуру и ФСБ, а также предавать огласке имена и фамилии членов избирательных комиссий.

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