Уфа, , 10:08 — REGNUM Опыт трехдневного голосования намерены проанализировать депутаты государственного собрания Башкирии. Об этом 18 сентября сообщает пресс-служба республиканского госсобрания.

Электронное голосование Иван Шилов © ИА REGNUM

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Сообщается, что на основе выводов будут выработаны предложения по дальнейшему совершенствованию законодательства о выборах.

«Выборы в течение нескольких дней проходят у нас впервые. Этот формат был предложен в прошлом году в связи с пандемией и был апробирован в ходе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Сегодня ситуация с коронавирусом всё еще остается напряженной, и трехдневное голосование помогает нам избежать скопления людей и обеспечить соблюдение социальной дистанции. В то же время такой режим работы создает повышенную нагрузку на членов избирательных комиссий и всех, кто задействован в обеспечении законности и порядка на избирательных участках. Нам предстоит проанализировать накопленный опыт и сделать выводы относительно дальнейшего совершенствования законодательства о выборах», — приводит пресс-служба слова Толкачева.

Он также предположил, что технология голосования будет постепенно трансформироваться в «цифру».

"По мере развития цифровых технологий будет меняться и процесс голосования. Сегодня многие повседневные вещи люди совершают через смартфон — начиная от заказа такси и доставки продуктов заканчивая получением госуслуг. Очевидно, что голосование тоже ждет цифровизация. Уже сегодня жители семи российских регионов, подавшие заявление на портале госуслуг, голосуют дистанционно. Постепенно электронное голосование войдет в широкую практику», — заявил он.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что Толкачев проголосовал на избирательном участке в уфимском ГКЗ «Башкортостан».