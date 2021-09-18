Омск, 18 сентября, 2021, 09:46 — ИА Регнум. Первый день голосования в Омской области прошел спокойно. Об этом заявил председатель избирательной комиссии региона Алексей Нестеренко.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Омск

Как сообщили ИА REGNUM 18 сентября в областном правительстве, явка по итогам первого дня голосования в Омской области составила 12,7% (188 тысяч человек). Наиболее активным был Крутинский район, где проголосовала почти треть избирателей.

В районах проголосовали 16,06% избирателей, в Омске — 10,42%. Самая низкая явка среди районов — в Нижнеомском (12,23%). В Омске более активно голосовал Ленинский округ (11,01%), менее активно — Кировский (9,38%).

«Организационно день прошел очень спокойно», — прокомментировал Нестеренко. Он добавил, что сбоев практически не было: «Комиссии все отработали от начал до конца без задержек».

При этом в избирком поступило 16 заявлений, в том числе 11 обращений с просьбой разъяснить порядок голосования или помочь найти избирательный участок. Кроме того, было подано пять жалоб, которые не признали обоснованными. Их передали в УМВД.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омской области 17−19 сентября 2021 года проходят выборы депутатов Госдумы РФ и регионального Заксобрания. Также в регионе проходит ряд кампания муниципального уровня. 18 сентября избирательные участки вновь открылись для голосования.