Москва, 18 сентября, 2021, 09:46 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Александр Хинштейн рад, что удалось предотвратить распространение пожара в Доме Маштакова в Самаре.

Музей города Новосибирска Маштаковы

«Слава Богу, беду удалось предотвратить», — отметил Хинштейн в телеграм-канале.

Сигнал о пожаре Дома Маштакова — замечательного памятника русского деревянного зодчества начала ХХ века знаменитого архитектора Александра Щербачёва — поступил в ГУМЧС 17 сентября, срочно выехавший пожарный расчёт обнаружил возгорание мусора внутри на площади 2 кв м, очаг был полностью ликвидирован, указал депутат.

«Огонь не успел распространиться по дому. Если бы не оперативность пожарных — этот уникальный памятник мы могли бы навсегда потерять; он и так уже почти развалился, спрятанный за баннерами ещё времён ЧМ», — отметил депутат Госдумы.

«Теперь мы просто обязаны восстановить Дом Маштакова, за сохранение которого самарцы ратовали много лет. И мы это сделаем!» — подчеркнул он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, решение восстановить дом купца Маштакова, построенный в 1906 г., было принято еще в 2013 года, однако пока так и не было реализовано.

Читайте также:Новосибирцы приоткрыли тайну подвала купца Маштакова