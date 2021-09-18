Лондон, 18 сентября, 2021, 09:37 — ИА Регнум. Американский полузащитник лондонского футбольного «Челси» Кристиан Пулишич вынужден будет пропустить матч чемпионата Англии с другой лондонской командой — «Тоттенхэм». Об этом 18 сентября рассказал главный тренер «Челси» Томас Тухель, его слова приводит пресс-служба команды.

Benny Футбол

«Есть хорошие новости о Кристиане Пулишиче. Он работает по индивидуальной программе и пытается как можно скорее вернуться к полноценным тренировкам. Его не будет в составе на матч в эти выходные, поскольку он не успевает восстановиться, но он усердно работает над своей формой», — сказал он.

При этом 23-летний игрок получил травму 8 сентября в матче отбора к чемпионату 22 года между командами США и Гондураса, который выиграли американцы (4:1).

Отметим, Кристиан Пулишич перешел в «Челси» из дортмундской «Боруссии» зимой 2019 года и в нынешнем сезоне сыграл в составе лондонской команды в одном матче, забив один гол.