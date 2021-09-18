Москва, , 09:35 — REGNUM В первый день голосования в Госдуму РФ Московская городская избирательная комиссия аннулировала восемь переносных урн для голосования на дому. Об этом 18 сентября рассказал журналистам руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2021 году Алексей Венедиктов.

Выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«На вчерашний день Московская городская избирательная комиссия аннулировала результаты на восьми участковых избирательных комиссиях, на восьми урнах. Все восемь — переносные ящики, это надомное голосование. Можно сказать, что это слабое место. (При этом) нет ни одного аннулирования стационарных ящиков», — сказал он.

Также Венедиктов уточнил, что такое решение было принято из-за того, что в некоторых случаях избирателям выдавали бюллетень не там, где положено и один ящик просто рассыпался и из него вывалились бюллетени.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Свердловской области на трёх избирательных участках обнаружили не прошитые списки избирателей.