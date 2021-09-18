Москва, 18 сентября, 2021, 09:33 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на снижение антропогенного воздействия на уникальную экологическую систему озера Байкал, внес в Госдуму Николай Будуев («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 18 сентября.

Байкальская нерпа

Согласно поправкам в федеральный закон «Об охране озера Байкал», в центральной экологической и буферной экологической зонах запрещается розничная продажа продукции (товаров), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю). Речь идет о синтетических моющих средствах и товарах бытовой химии при наличии в потребительской маркировке в перечне ингредиентов, входящих в состав таких товаров, информации о содержании в процентах фосфатов, фосфонатов 5% и более.

Проблема эвтрофикации водоемов в последние десятилетия приобрела глобальный масштаб, приводит аргументы парламентарий.

«Антропогенная эвтрофикация водоемов и водотоков, возникающая в результате избыточного поступления в них фосфоросодержащих соединений в составе рецептуры синтетических моющих и водосмягчающих средств, сопровождается характерным комплексом изменений, из-за которых становится невозможным использование таких водоемов в хозяйственной деятельности (питьевое водоснабжение, рекреационные цели)», — отмечается в сопроводительных документах.

В последние годы зафиксировано кратное увеличение количества чужеродных для озера водорослей, среди них спирогира, сине-зеленые водоросли, некоторые другие виды быстро развивающихся водорослей. Ситуация усугубляется тем, что последующая гибель разрастающихся водорослей приводит к образованию в воде устойчивых к разрушению токсических веществ, что, в свою очередь, приводит к гибели эндемика — байкальской губки.

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