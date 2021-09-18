Москва, 18 сентября, 2021, 09:31 — ИА Регнум. Началась транспортировка двух ракет-носителей «Союз-СТ» с завода в Самаре во Французскую Гвиану на космодром «Куру». Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

DLR German Aerospace Center Ракета-носитель «Союз-СТ»

Ракеты «Союз-СТ» для предстоящих стартов с космодрома «Куру» в Южной Америке произведены ракетно-космическим центром «Прогресс». Первым этапом транспортировки носителей стала железнодорожная доставка в город Санкт-Петербург.

Запуски российских ракет «Союз-СТ» с космодрома «Куру» осуществляются в рамках контракта Главкосмоса (внешнеэкономическое подразделение Роскосмоса) с европейским оператором пусковых услуг Arianespace. Российские специалисты отвечают за ракету-носитель, стартовый комплекс и общее техническое руководство в миссиях запуска.

Пуски ракет «Союз-СТ» с космодрома «Куру» проводятся с октября 2011 года. Ближайший запуск запланирован на ноябрь 2021 года — ракета «Союз-СТ» должна вывести на орбиту европейский навигационный спутник Galileo.