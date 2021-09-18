Нижний Тагил, Свердловская область, 18 сентября, 2021, 09:26 — ИА Регнум. В Свердловской области на трёх избирательных участках обнаружили н прошитые списки избирателей. Об этом сообщает региональный Центр общественного наблюдения.

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В частности, такие факты выявили в комиссиях № 671, №2714 и №2231 на территории Нижнего Тагила. Поданные по ним жалобы были удовлетворены членами комиссий. Нарушения оперативно устранили.

Специалисты ЦОН отмечают, что это событие является незначительным нарушением и не влияет на ход голосования и установления итогов. Как сообщало ИА REGNUM, свердловчане выбирают 17−19 сентября депутатов Госдумы и областного Заксобрания.