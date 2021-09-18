Москва, , 09:24 — REGNUM Законопроект, упрощающий признание соотечественников, проживающих за рубежом, носителями русского языка, внесли в Госдуму депутат Александр Козенко («Единая Россия») и член Совфеда Сергей Цеков, передает корреспондент ИА REGNUM 18 сентября.

Русский язык

Поправками предлагается дать возможность иностранным гражданам, проживающим за пределами Российской Федерации, быть признанными носителями русского языка, в случае если они являются соотечественниками.

При этом предполагается, что порядок подачи таких заявлений определяется «федеральным органом исполнительной власти, ведающим вопросами иностранных дел, и дипломатических представительств и консульских учреждений Российской Федерации, находящихся за пределами РФ».

«Упрощение механизма получения статуса носителя русского языка, который, в свою очередь, дает правовое основание для получения вида на жительство и приобретения российского гражданства в упрощенном порядке, должно быть доступным по месту жительства граждан за пределами Российской Федерации, а именно в посольствах и консульствах тех стран, в которых проживают российские соотечественники», — отмечают парламентарии в сопроводительных материалах.

Сейчас для признания носителем русского языка иностранный гражданин или лицо без гражданства должен обратиться с заявлением в соответствующий территориальный орган МВД России. Однако, поскольку присвоение такого статуса более актуально для соотечественников, проживающих за рубежом, такая процедура во многих случаях требует дополнительных затрат, а иногда и вовсе оказывается невозможной, указали авторы инициативы.

Читайте также: На Украине предложили отказаться от кириллицы