Владивосток, 18 сентября, 2021, 09:21 — ИА Регнум. Во Владивостоке завершились сборы с лейтенантами, прибывшими на Тихоокеанский флот (ТОФ) ВМФ России после окончания военных вузов. Об этом 18 сентября сообщает пресс-служба ТОФ на сайте Минобороны РФ.

Алексей Суконкин ИА REGNUM Военная набережная перед штабом ТОФ

пресс-служба ТОФ «В ходе сборов с молодыми офицерами были проведены лекционные и практические занятия, направленные на ознакомление с особенностями организации боевой подготовки и повседневной деятельности на Тихоокеанском флоте».

Перед молодыми лейтенантами, часть из которых уже приняли дела и должности, в Доме офицеров флота выступил командующий ТОФ адмирал Сергей Авакянц, рассказавший об участии новоиспечённых офицеров в деятельности сил флота на 2022 год.

Всего на Тихоокеанский флот в сентябре прибыло порядка 400 лейтенантов, большая часть которых являются штурманами, минёрами, артиллеристами, ракетчиками, связистами и лётчиками морской авиации.

Читайте также: Тихоокеанский флот завершил северный завоз на отдалённые посты и маяки