Москва, , 09:23 — REGNUM Стартовал второй день голосования на всероссийских выборах в Государственную думу РФ, Мосгордуму и совет муниципальных депутатов Щукино. Все 3638 участков в Москве открылись в 8:00 и готовы принять избирателей.

Электронное голосование Mos.ru

Электронное голосование продолжалось и ночью. За это время дистанционно сделали свой выбор 100 тыс. человек. Всего уже около 1,3 млн москвичей приняли участие в выборах онлайн. На данный момент явка на электронное голосование составила 63,5%.

Продолжает свою работу Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве, на избирательные участки вышли наблюдатели. Операторы видеоцентра и видеонаблюдатели следят за трансляцией с камер, расположенных в помещениях для голосования.

Избирательные участки будут работать в традиционном режиме — до 20:00.

Зарегистрированные на онлайн-голосование избиратели могут сделать свой выбор по ссылке.