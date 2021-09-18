Краснодар, 18 сентября, 2021, 09:16 — ИА Регнум. Художественный руководитель и главный дирижер Кубанского государственного казачьего хора, Герой Труда России и дважды Герой труда Кубани Виктор Захарченко принял участие в голосовании на выборах в Госдуму РФ. Об этом 18 сентября сообщает «Российская газета».

Kaluga.izbirkom.ru На выборах

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«У меня всегда замечательное настроение, когда принимаю участие в выборах. Считаю, что тем самым делегирую свой голос в российский парламент», — приводит его слова издание.

Также худрук Кубанского казачьего хора отметил, что он своим участием в голосовании делегирует голос в российскую Госдуму, так как важно, как считает Захарченко, чтобы туда пришли достойные люди, профессионалы и непременно патриоты, которые будут готовы «служить во имя высоких целей».

«В списках много партий, их платформы известны, благодаря СМИ мы видели, читали и слушали их представителей и теперь можем сделать осознанный выбор. Важно, чтобы как можно больше людей приняли участие в голосовании, чтобы итоги выборов стали соборным мнением всего народа», — добавил Захарченко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Курганской области в первый день голосования 17 сентября за кандидатов в депутаты Госдумы РФ участие в выборах приняли 18,92% от общего числа избирателей.