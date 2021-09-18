Барнаул, 18 сентября, 2021, 09:10 — ИА Регнум. В Алтайском крае, где проживает более двух миллионов граждан, на 18 сентября 2021 года от коронавируса привились 668 243 человека (+2366 за сутки). Такие данные приводит оперштаб.

Наталья Диева Вакцина

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Из общего числа привитых 105 519 жителей региона получили первую прививку (-103 за сутки) и 559 282 человека (+2327 за сутки) полностью привиты. Также известно о 3442 ревакцинированных (+142 за сутки).

Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило 913 173 комплекта вакцины против новой коронавирусной инфекции (+9000).

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