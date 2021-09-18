Берлин, 18 сентября, 2021, 09:09 — ИА Регнум. Проблема нехватки электронных компонентов для автомобилестроительной промышленности обострилась в первые недели сентября. Об этом заявил глава подразделения Daimler по производству грузовиков Мартин Даум 17 сентября газете Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

Enslin Штаб-квартира Daimler в Штутгарте

Глава Daimler Truck рассказал, что в летние месяцы наблюдалось некоторое улучшение в цепочке поставок полупроводников для автопрома. Однако проблема дефицита этих компонентов вновь обострилась с началом осени.

Даум добавил, что у основных производителей уже скопились значительные запасы произведённых автомобилей, которые не могут быть выпущены на рынок из-за нехватки некоторых деталей. Он подчеркнул, что не ожидает решения проблемы дефицита в ближайшее время.

Проблема нехватки чипов в автомобилестроительной промышленности возникла в конце 2020 года. Дефицит сохранился в 2021 году, из-за этого ведущие автомобилестроительные компании во всём мире были вынуждены сократить объёмы производства.