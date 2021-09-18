Курган, 18 сентября, 2021, 09:08 — ИА Регнум. В Курганской области в первый день голосования 17 сентября за кандидатов в депутаты Госдумы РФ участие в выборах приняли 18,92% от общего числа избирателей. Об этом сообщается на сайте избиркома России.

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По словам председателя Общественной палаты Курганской области Михаила Белоусова, в первый день голосования 17 сентября происшествий и нарушений на избирательных участках Зауралья не было.

Напомним, в Курганской области голосование за депутатов Госдумы РФ проходит в течение трёх дней с 17 по 19 сентября.