Красноярск, 18 сентября, 2021, 09:08 — ИА Регнум. В Красноярском крае за последние сутки выявили 349 (темп прироста 0,3%) случаев заражения новым коронавирусом, общее число случаев инфицирования SARS-CoV-2 в регионе за весь период эпидемии достигло 111 797. Об этом 18 сентября сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

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Лидируют в регионе по суточным заражениям город Шарыпово и Абанский район.

Из 349 случаев заражения в краевой столице было зафиксировано 68 (темп прироста 0,2%), в Шарыпово — 25 (1,2%), в Норильске — 24 (0,4%), в Минусинске — 19 (0,5%), в Сосновоборске — 17 (0,9%), в Ачинске — 16 (0,2%). В районах края больше всего инфицированных выявлено в Абанском — 19 (1,9%), Богучанском — 17 (0,8%), Сухобузимском — 15 (1,4%), Мотыгинском — 14 (2,3%), Емельяновском — 13 (0,5%) и Берёзовском — 13 (0,6%).

За последние сутки в Красноярском крае под медицинское наблюдение взято 2478 человек, снято с наблюдения — 2868. Всего на дому в связи с коронавирусом наблюдается 28 225 (-390) человек.

За последние сутки в регионе проведено 7917 тестов на коронавирус, с начала эпидемии — 3 623 679.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Красноярском крае жертвами COVID-19 стали 20 человек.